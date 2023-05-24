ВС Украины наращивают группировку для удара по флангам сил РФ в Артемовске — Марочко
10:00 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военное командование Украины стягивает дополнительные войска и технику под Часов Яр, чтобы нанести удар по флангам российских сил в Артемовске (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Часов Яр отмечается прибытие свежих подразделений вооруженных формирований Украины. Также идет наращивание вооружения и бронетехники. Исходя из анализа действий, можно предположить, что замысел у украинского командования — ударить по флангам наших подразделений, находящихся в Артемовске», — сказал он, ссылаясь на данные разведки РФ.
НОВОСТИ
- 11:05 24.05.2023
- Крымский мост закрыт из-за проводимых в этом районе учений — Аксенов
- 11:00 24.05.2023
- Япония не планирует вступать в НАТО — премьер
- 10:32 24.05.2023
- Врезавшийся в ограждения возле Белого дома признался в намерении убить президента США — NBC
- 10:20 24.05.2023
- Сербия не введет санкции против РФ, пока сможет проводить самостоятельную политику — Вучич
- 10:05 24.05.2023
- Четыре человека погибли в результате стрельбы в США — ТВ
- 09:32 24.05.2023
- Китайский премьер назвал перспективу сотрудничества РФ и КНР блестящей
- 09:20 24.05.2023
- В Харьковской области слышны взрывы
- 09:05 24.05.2023
- Болгарский прозаик Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии
- 09:00 24.05.2023
- Система ПВО сбила БПЛА в Белгородской области — губернатор
- 21:20 23.05.2023
- Лукашенко в связи со своим здоровьем: Вы еще мучиться со мной будете очень долго...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать