ВС Украины наращивают группировку для удара по флангам сил РФ в Артемовске — Марочко

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное командование Украины стягивает дополнительные войска и технику под Часов Яр, чтобы нанести удар по флангам российских сил в Артемовске (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Часов Яр отмечается прибытие свежих подразделений вооруженных формирований Украины. Также идет наращивание вооружения и бронетехники. Исходя из анализа действий, можно предположить, что замысел у украинского командования — ударить по флангам наших подразделений, находящихся в Артемовске», — сказал он, ссылаясь на данные разведки РФ.