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Четыре человека погибли в результате стрельбы в США — ТВ

10:05 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека стали жертвами стрельбы, устроенной во вторник в жилом доме в американском городе Нэш (штат Техас). Об этом сообщило местное отделение телеканала «Фокс ньюс» со ссылкой на полицию.

По ее данным, подозреваемый был задержан, когда выходил из дома. Информации о личностях погибших и мотивах преступления не приводится.

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