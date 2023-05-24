Четыре человека погибли в результате стрельбы в США — ТВ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека стали жертвами стрельбы, устроенной во вторник в жилом доме в американском городе Нэш (штат Техас). Об этом сообщило местное отделение телеканала «Фокс ньюс» со ссылкой на полицию.

По ее данным, подозреваемый был задержан, когда выходил из дома. Информации о личностях погибших и мотивах преступления не приводится.