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Сербия не введет санкции против РФ, пока сможет проводить самостоятельную политику — Вучич

10:20 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия не станет принимать антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока сможет проводить самостоятельную политику. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу РТС президент республики Александар Вучич.

«Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции в отношении России. <…> Сербия — единственная страна, которая проводит самостоятельную и независимую политику. Я никогда не клялся, но пока мы можем проводить самостоятельную, независимую и суверенную политику, мы будем это делать. Когда мы больше не сможем поступать таким образом, я сообщу об этом гражданам, но у нас получается на протяжении уже года и трех месяцев придерживаться своей позиции», — подчеркнул он.

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