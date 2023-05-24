Врезавшийся в ограждения возле Белого дома признался в намерении убить президента США — NBC
10:32 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Водитель грузового автофургона, въехавшего в ограждения недалеко от Белого дома в Вашингтоне, признался властям, что хотел «убить президента» США и «захватить власть». Об этом в среду сообщила телекомпания Эн-би-си со ссылкой на судебные документы.
По ее данным, 19-летний житель американского штата Миссури Саи Варшит Кандула планировал нападение в течение шести месяцев, его целью было «пробраться в Белый дом, захватить власть». На вопрос о том, как он собирался захватить власть, подозреваемый ответил, что планировал «убить президента <…> и нанести вред любому, кто встанет на пути».
Ранее телеканал Си-эн-эн информировал, что полиция обвинила водителя грузового автофургона в намерении убить президента, вице-президента США и членов их семей. Кандула также обвиняется в нападении с применением опасного орудия, безрассудном вождении, причинении ущерба федеральной собственности и незаконном проникновении на охраняемую территорию. Расследованием занимаются полиция, Секретная служба США и Федеральное бюро расследований.
По данным Секретной службы США, в понедельник вечером водитель автофургона протаранил защитный барьер на площади Лафайет-сквер перед Белым домом. Никто из охраны или сотрудников Белого дома не пострадал. Как передавало агентство Рейтер, в автомобиле, протаранившем ограждения, был обнаружен нацистский флаг.
НОВОСТИ
- 11:05 24.05.2023
- Крымский мост закрыт из-за проводимых в этом районе учений — Аксенов
- 11:00 24.05.2023
- Япония не планирует вступать в НАТО — премьер
- 10:20 24.05.2023
- Сербия не введет санкции против РФ, пока сможет проводить самостоятельную политику — Вучич
- 10:05 24.05.2023
- Четыре человека погибли в результате стрельбы в США — ТВ
- 10:00 24.05.2023
- ВС Украины наращивают группировку для удара по флангам сил РФ в Артемовске — Марочко
- 09:32 24.05.2023
- Китайский премьер назвал перспективу сотрудничества РФ и КНР блестящей
- 09:20 24.05.2023
- В Харьковской области слышны взрывы
- 09:05 24.05.2023
- Болгарский прозаик Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии
- 09:00 24.05.2023
- Система ПВО сбила БПЛА в Белгородской области — губернатор
- 21:20 23.05.2023
- Лукашенко в связи со своим здоровьем: Вы еще мучиться со мной будете очень долго...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать