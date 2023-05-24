Врезавшийся в ограждения возле Белого дома признался в намерении убить президента США — NBC

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель грузового автофургона, въехавшего в ограждения недалеко от Белого дома в Вашингтоне, признался властям, что хотел «убить президента» США и «захватить власть». Об этом в среду сообщила телекомпания Эн-би-си со ссылкой на судебные документы.

По ее данным, 19-летний житель американского штата Миссури Саи Варшит Кандула планировал нападение в течение шести месяцев, его целью было «пробраться в Белый дом, захватить власть». На вопрос о том, как он собирался захватить власть, подозреваемый ответил, что планировал «убить президента <…> и нанести вред любому, кто встанет на пути».

Ранее телеканал Си-эн-эн информировал, что полиция обвинила водителя грузового автофургона в намерении убить президента, вице-президента США и членов их семей. Кандула также обвиняется в нападении с применением опасного орудия, безрассудном вождении, причинении ущерба федеральной собственности и незаконном проникновении на охраняемую территорию. Расследованием занимаются полиция, Секретная служба США и Федеральное бюро расследований.

По данным Секретной службы США, в понедельник вечером водитель автофургона протаранил защитный барьер на площади Лафайет-сквер перед Белым домом. Никто из охраны или сотрудников Белого дома не пострадал. Как передавало агентство Рейтер, в автомобиле, протаранившем ограждения, был обнаружен нацистский флаг.