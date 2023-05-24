Япония не планирует вступать в НАТО — премьер

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония не имеет планов вступать в НАТО, а решение об открытии представительства Североатлантического альянса в стране пока не принято. Об этом заявил в среду премьер-министр Фумио Кисида, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

«У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена», — сказал он. Коснувшись возможности открытия представительства альянса в Японии, глава правительства отметил, что данная тема обсуждается, но «до настоящего времени никаких решений принято не было».