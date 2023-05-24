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Россия против заморозки конфликта на Украине, будет добиваться поставленных целей — Песков

11:20 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия разделяет позицию о том, что украинский конфликт не должен быть заморожен. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия солидарна», — ответил представитель Кремля на вопрос, солидарна ли РФ с Западом в том, что нельзя допустить замораживания конфликта на Украине.

«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли в принципе Россия возможность замораживания конфликта.

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