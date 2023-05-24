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Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности - Путин

11:32 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в мире становится все менее стабильной, появляются новые очаги напряженности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности, накапливается негативный груз конфликтов. Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов», — констатировал он.

Путин указал, что это прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений «сохранить, удержать свое доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств».

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