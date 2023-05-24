12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская разведка зафиксировала появление англоязычных военных без знаков различия в одном из пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На одном из защищенных пунктов управления войсками, расположенном в районе населенного пункта Купянск, отмечено прибытие англоговорящей делегации в форменной одежде (мультикам), но без знаков различия и шевронов. Группу сопровождала хорошо экипированная охрана, предположительно из СБУ (Служба безопасности Украины — прим. ТАСС)», — сказал он.

Марочко отметил, что военные общались только со старшим офицерским составом украинских войск, а дежурную оперативную группу, несущую суточную службу, на время встречи попросили удалиться.