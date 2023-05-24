Новая система позволит человеку дважды «войти» в систему высшего образования — Фальков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане смогут дважды на бесплатной основе получить высшее образование, базовое и специализированное, после реформирования системы. Об этом в среду сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

«Человек, как мы говорим, должен учиться в течение всей жизни. По существу, если в XX веке была такая возможность один раз зайти и получить высшее образование, то в XXI веке у человека будет, как минимум, две возможности зайти в систему высшего образования и получить бесплатно вначале базовое, потом специализированное высшее образование», — сказал он.

Фальков отметил, что возможность получать базовое и специализированное образование является «ответом на вызовы сегодняшнего дня».