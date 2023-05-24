Англосаксы должны убраться с Ближнего Востока «к своему приятелю дьяволу», заявил Нарышкин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, посоветовал англосаксам заняться внутренними вопросами, а лучше убираться к их «старому приятелю, к дьяволу».

«Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а еще лучше — убираться к их старому приятелю, к дьяволу», — сказал Нарышкин в среду на международной встрече высоких представителей по безопасности.