Путин уверен, что неоколониальная модель мира необратимо уйдет в прошлое

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вместе с другими странами обязательно добьется справедливого мироустройства, а модель, где одни государства развиваются за счет других, останется в прошлом, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Уверен, что сообща мы добьемся формирования более справедливого, многополярного мира, а идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое», — отметил он.