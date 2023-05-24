Путин уверен, что неоколониальная модель мира необратимо уйдет в прошлое
12:20 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия вместе с другими странами обязательно добьется справедливого мироустройства, а модель, где одни государства развиваются за счет других, останется в прошлом, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
«Уверен, что сообща мы добьемся формирования более справедливого, многополярного мира, а идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое», — отметил он.
НОВОСТИ
- 12:32 24.05.2023
- Англосаксы должны убраться с Ближнего Востока «к своему приятелю дьяволу», заявил Нарышкин
- 12:22 24.05.2023
- Сбер: У состоятельных клиентов растет интерес к инвестициям в золото, юани и рубли
- 12:15 24.05.2023
- Сбер: Наш клиент – в центре, и уже вокруг него мы выстраиваем свои продукты и сервисы
- 12:05 24.05.2023
- Новая система позволит человеку дважды «войти» в систему высшего образования — Фальков
- 12:00 24.05.2023
- Англоязычные военные прибыли в пункт управления ВСУ на купянском направлении — Марочко
- 11:32 24.05.2023
- Международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности - Путин
- 11:20 24.05.2023
- Россия против заморозки конфликта на Украине, будет добиваться поставленных целей — Песков
- 11:05 24.05.2023
- Крымский мост закрыт из-за проводимых в этом районе учений — Аксенов
- 11:00 24.05.2023
- Япония не планирует вступать в НАТО — премьер
- 10:32 24.05.2023
- Врезавшийся в ограждения возле Белого дома признался в намерении убить президента США — NBC
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать