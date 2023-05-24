Сбер: Наш клиент – в центре, и уже вокруг него мы выстраиваем свои продукты и сервисы

12:15

Сбер в своей работе придерживается клиентоцентричного подхода, а не ищет потребителя под свой продукт, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васёв в интервью «Коммерсанту Деньги». «Наш клиент — в центре, и уже вокруг него мы выстраиваем свои продукты и сервисы, – рассказал он. – У Сбера более 106 млн клиентов, и мы готовим для них те продукты и сервисы, которые подходят именно им».

Для этого, по словам топ-менеджера, регулярно проводятся исследования, что помогает глубже понять потребности клиентов. «Анализируем не только уровень дохода и возраст, но и образ жизни, чтобы предложить самый нужный сервис. Если на этапе исследования продукт оказывается сложным и неудобным, он отправляется на доработку», – пояснил он.

«В Сбере есть предложения для разных клиентов: работающего населения, детей и молодежи, пенсионеров, – отметил Николай Васёв. – В России сегодня живет 11 млн людей с инвалидностью, из которых 8 млн – клиенты Сбера, и мы постоянно улучшаем доступность своих сервисов. 5,3 млн иностранных граждан – это тоже наши клиенты, и для них самый актуальный продукт – СберКарта. Есть у нас и так называемый массовый высокодоходный сегмент – это люди, у которых есть свободные деньги, растет интерес к инвестициям. Для них мы улучшаем формат обслуживания СберПремьер, помогаем клиенту управлять своим портфелем и капиталом».