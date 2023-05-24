Все большая часть поставок западных вооружений Киеву расползается по миру — Лавров

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все большая часть поставок Западом вооружений на Украину расползается по всему миру. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.

«Коллективный Запад не скрывает своего намерения нанести нам стратегическое поражение. В качестве антироссийского тарана используют киевский режим, который накачивается натовским оружием. При этом часть западных поставок — и все большая часть — бесконтрольно расползается по всему миру», — сказал он.