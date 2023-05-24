Все большая часть поставок западных вооружений Киеву расползается по миру — Лавров
13:00 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все большая часть поставок Западом вооружений на Украину расползается по всему миру. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.
«Коллективный Запад не скрывает своего намерения нанести нам стратегическое поражение. В качестве антироссийского тарана используют киевский режим, который накачивается натовским оружием. При этом часть западных поставок — и все большая часть — бесконтрольно расползается по всему миру», — сказал он.
НОВОСТИ
- 14:12 24.05.2023
- Площадь пахотных земель в РФ из-за потепления может увеличиться на 40 млн га — эксперт
- 14:00 24.05.2023
- Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе «Троица» — Песков
- 13:32 24.05.2023
- ЕС является вассалом США и выступает сторонником режима в Киеве — Милорад Додик
- 13:20 24.05.2023
- США используют военную базу Эт-Танф для подготовки диверсий против регионов РФ — Нарышкин
- 13:17 24.05.2023
- Сбер признан сильнейшим банковским B2B-брендом планеты
- 13:15 24.05.2023
- В Сбере обслуживание граждан Киргизии станет еще удобнее
- 13:05 24.05.2023
- В Ростове-на-Дону за госизмену задержан конструктор предприятия ОПК — ФСБ
- 12:32 24.05.2023
- Англосаксы должны убраться с Ближнего Востока «к своему приятелю дьяволу», заявил Нарышкин
- 12:22 24.05.2023
- Сбер: У состоятельных клиентов растет интерес к инвестициям в золото, юани и рубли
- 12:20 24.05.2023
- Путин уверен, что неоколониальная модель мира необратимо уйдет в прошлое
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать