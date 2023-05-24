США используют военную базу Эт-Танф для подготовки диверсий против регионов РФ — Нарышкин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная база США Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) для осуществления диверсий в регионах России. Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности.

«По нашей информации, американская военная база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС) к осуществлению диверсионно-террористических акций, причем не только на сирийской территории, но теперь еще и в регионах России», — сказал Нарышкин.