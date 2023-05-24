0
0
111
НОВОСТИ

ЕС является вассалом США и выступает сторонником режима в Киеве — Милорад Додик

13:32 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз находится в серьезной зависимости от США и открыто поддерживает киевский режим. Об этом в среду заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в ходе выступления на международной встрече высоких представителей по безопасности в Москве.

«Важно подчеркнуть, что сегодня Евросоюз является фактически вассалом США, как писал Збигнев Бжезинский, и что ЕС открыто выступает в качестве политического и военного сторонника киевского режима», — отметил Додик.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 24.05.2023
Площадь пахотных земель в РФ из-за потепления может увеличиться на 40 млн га — эксперт
0
39
14:00 24.05.2023
Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе «Троица» — Песков
0
71
13:20 24.05.2023
США используют военную базу Эт-Танф для подготовки диверсий против регионов РФ — Нарышкин
0
139
13:17 24.05.2023
Сбер признан сильнейшим банковским B2B-брендом планеты
0
159
13:15 24.05.2023
В Сбере обслуживание граждан Киргизии станет еще удобнее
0
137
13:05 24.05.2023
В Ростове-на-Дону за госизмену задержан конструктор предприятия ОПК — ФСБ
0
165
13:00 24.05.2023
Все большая часть поставок западных вооружений Киеву расползается по миру — Лавров
0
158
12:32 24.05.2023
Англосаксы должны убраться с Ближнего Востока «к своему приятелю дьяволу», заявил Нарышкин
0
234
12:22 24.05.2023
Сбер: У состоятельных клиентов растет интерес к инвестициям в золото, юани и рубли
0
196
12:20 24.05.2023
Путин уверен, что неоколониальная модель мира необратимо уйдет в прошлое
0
198

Возврат к списку