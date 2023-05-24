ЕС является вассалом США и выступает сторонником режима в Киеве — Милорад Додик

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз находится в серьезной зависимости от США и открыто поддерживает киевский режим. Об этом в среду заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в ходе выступления на международной встрече высоких представителей по безопасности в Москве.

«Важно подчеркнуть, что сегодня Евросоюз является фактически вассалом США, как писал Збигнев Бжезинский, и что ЕС открыто выступает в качестве политического и военного сторонника киевского режима», — отметил Додик.