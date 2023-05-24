В Сбере обслуживание граждан Киргизии станет еще удобнее

13:15

Старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васёв встретился с министром труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кудайбергеном Базарбаевым, на которой они обсудили вопросы повышения доступности продуктов и сервисов Сбера для граждан Кыргызстана.

Только за 2022 год более одного миллиона граждан Кыргызстана посетили территорию России. Свыше половины из них активно пользуются услугами Сбера. Как отметил Николай Васёв, основным продуктом является дебетовая СберКарта, которая доступна гражданам Кыргызстана на тех же условиях, что и россиянам. С ее помощью в мобильном приложении СберБанк Онлайн решаются основные запросы клиентов. Можно переводить деньги между своими счетами, клиентам банка, а также близким в Кыргызстан по номеру телефона без комиссии. Возможно пополнять счета мобильных телефонов операторов РФ и Кыргызстана без комиссии, оплачивать различные услуги, например, ЖКХ. Дополнительно отмечаем заинтересованность граждан Кыргызстана во вкладах и счетах Сбера, а также в бонусной программе «СберСпасибо».

На встрече обсудили возможность интеграции кредитных баз данных Сбера с Бюро кредитных историй Кыргызстана. Это позволит расширить возможности кредитования, поскольку обеспечит необходимую прозрачность и исключит риски. Участники встречи выразили заинтересованность в развитии способов идентификации клиентов, предоставлении ряда банковских услуг на территории Кыргызстана еще до прибытия в Россию. Кудайберген Базарбаев отметил интерес к ипотечным кредитам для приобретения жилья на территории Кыргызстана, автокредитованию, переводам с получением в Кыргызстане в рублях, сервисам поиска работы, сотовой связи от мобильного оператора Сбера.

«В Сбербанке обслуживается более 5,3 млн иностранных граждан, в том числе из Кыргызстана, – отметил Николай Васёв. – Они активно пользуются продуктами и сервисами Сбера: только переводы в Кыргызстан совершают более 300 тыс. человек ежемесячно. Мы не только предоставляем гражданам Кыргызстана удобные сервисы, но и повышаем их финансовую грамотность, помогаем адаптироваться в России. Для этого мы разработали специальный «Гид для иностранцев», а также адаптируем каналы банка, в том числе переводим их на киргизский язык. Сбер продолжит совершенствовать обслуживание и рассмотрит новые шаги, которые помогут сделать наше взаимодействие с клиентами из Кыргызстана еще более эффективным».