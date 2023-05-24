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НОВОСТИ

Сбер признан сильнейшим банковским B2B-брендом планеты

13:17 24.05.2023

По итогам 2022 года Сбербанк занял 5-ю строчку в престижном рейтинге Global Most Valuable B2B Brands Index международной компании Brand Finance по такому показателю, как сила бренда. А среди банков по этому критерию Сбер стал абсолютным победителем.

Кроме того, банк вошел в топ-100 самых дорогих B2B-брендов планеты, заняв 92-е место. И уже не первый год Сбер сохраняет статус самого сильного и ценного бренда в России.

Отчет Brand Finance продемонстрировал, что даже в сложных обстоятельствах российский банк показывает отличные финансовые результаты, запускает инновационные продукты и сервисы для предпринимателей, сохраняя и приумножая их доверие. Все это позволило ему стать сильнейшим банковским брендом на планете для корпоративных клиентов.

Brand Finance – ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах. Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.

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