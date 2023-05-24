ЮАР видит попытки повлиять на позицию страны по конфликту на Украине — министр

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти ЮАР фиксируют попытки повлиять извне на выбор стороны конфликта на Украине и призывы отказаться от политики неприсоединения. Об этом в среду сообщила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени на пленарном заседании международной встречи высоких представителей по безопасности, проходящей в Подмосковье.

«Мы стали свидетелями попыток мобилизовать общество ЮАР, особенно молодежь, против позиции неприсоединения, которой придерживается правительство. Делаются утверждения, что правительство ЮАР не может решить экономические трудности, которые стоят перед страной, потому что выбрало „неправильных союзников“, — на основе рефрена „кто не с нами, тот против нас“. Также мы должны отметить, что попытки заставить ЮАР выбрать сторону в последние годы не новы», — указала Нтшавени.

«Мы как страна сохраняем приверженность мирному разрешению конфликта и урегулированию на основе переговоров», — добавила она.