РФ не приемлет ничьих попыток организовать цветные революции в Центральной Азии — Захарова
16:32 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не приемлет попыток внешнего вмешательства в дела государств Центральной Азии с целью импорта в регион цветных революций. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы готовы укреплять взаимную координацию по поддержке стран Центральной Азии в обеспечении их суверенитета, национального развития, — указала дипломат. — Не приемлем попыток импорта цветных революций, внешнего вмешательства в дела региона».
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