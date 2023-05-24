РФ не приемлет ничьих попыток организовать цветные революции в Центральной Азии — Захарова

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не приемлет попыток внешнего вмешательства в дела государств Центральной Азии с целью импорта в регион цветных революций. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы готовы укреплять взаимную координацию по поддержке стран Центральной Азии в обеспечении их суверенитета, национального развития, — указала дипломат. — Не приемлем попыток импорта цветных революций, внешнего вмешательства в дела региона».