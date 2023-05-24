Авиасалон МАКС в этом году не состоится - СМИ
18:55 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год», — сказал собеседник агентства. По его словам, окончательно решение будет утверждено в четверг, 25 мая.
«Да, МАКС-2023 проходить не будет, подготовка к летной программе уже отменена», — сообщил ТАСС другой источник, близкий к организаторам.
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