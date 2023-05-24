0
0
0
НОВОСТИ

Авиасалон МАКС в этом году не состоится - СМИ

18:55 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение авиационного салона МАКС в подмосковном Жуковском отменено, сообщил ТАСС источник в оргкомитете.

«МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год», — сказал собеседник агентства. По его словам, окончательно решение будет утверждено в четверг, 25 мая.

«Да, МАКС-2023 проходить не будет, подготовка к летной программе уже отменена», — сообщил ТАСС другой источник, близкий к организаторам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:03 24.05.2023
Международная конференция Startup Village 2023 начала работу
0
111
17:40 24.05.2023
РФ удается стать одним из лидеров процесса перемен в сфере мировых финансов — Путин
0
144
17:38 24.05.2023
Внедрение передовых решений принесло "Башнефти" экономический эффект в 5,4 млрд рублей
0
152
17:12 24.05.2023
Экипаж корабля «Иван Хурс» отбил атаку украинских беспилотников к северо-востоку от Босфора
0
203
17:00 24.05.2023
Суд Волгоградской области поместил в СИЗО школьника, напавшего с ножом на одноклассницу
0
195
16:32 24.05.2023
РФ не приемлет ничьих попыток организовать цветные революции в Центральной Азии — Захарова
0
244
16:12 24.05.2023
Не менее 500 домов повреждены из-за действий ДРГ в Белгородской области
0
268
16:00 24.05.2023
Утечек материалов ОГЭ и ЕГЭ в этом году не было — Рособрнадзор
0
267
15:32 24.05.2023
Военные РФ делают свою работу — Песков, комментируя новые атаки на Белгородскую область
0
282
15:12 24.05.2023
ЮАР видит попытки повлиять на позицию страны по конфликту на Украине — министр
0
335

Возврат к списку