В Херсонской области введено регулирование на социально значимые товары

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регулирование розничных цен на социально значимые товары вводится в Херсонской области на период военного положения. Об этом сообщил в среду врио губернатора региона Владимир Сальдо, опубликовавший в своем телеграм-канале текст соответствующего указа, который он издал.

«В Херсонской области на период военного положения официально вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары. Механизм регулирования установлен моим указом», — сообщил врио губернатора Херсонской области.