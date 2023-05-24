В Херсонской области введено регулирование на социально значимые товары
20:00 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Херсонской области на период военного положения официально вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары. Механизм регулирования установлен моим указом», — сообщил врио губернатора Херсонской области.
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