Нарышкин о состоянии здоровья главкома ВСУ: Мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что она на 100% достоверна

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти получают информацию о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного, но не хотели бы разглашать что-либо. Об этом сообщил журналистам в среду глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Конечно, мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Поэтому вряд ли сообщу что-то, что находится за пределами имеющихся у вас знаний», — сказал он в ответ на вопрос, есть ли у РФ данные о состоянии Залужного.