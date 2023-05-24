Скончалась певица Тина Тернер

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в среду в возрасте 83 лет. Об этом сообщил телеканал «Скай ньюс» со ссылкой на заявление представителя певицы.

«Тина Тернер, „королева рок-н-ролла“, мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии», — говорится в заявлении.