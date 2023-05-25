Шесть украинских БПЛА были сбиты или посажены в Крыму — Аксенов
09:00 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбиты силами ПВО или посажены средствами РЭБ в разных районах Крыма, сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов.
«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО 6 БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов в соцсети.
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