Шесть украинских БПЛА были сбиты или посажены в Крыму — Аксенов

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбиты силами ПВО или посажены средствами РЭБ в разных районах Крыма, сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов.

«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО 6 БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов в соцсети.