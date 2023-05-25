КНР поддержит инициативы Европы по Украине, которые исходят из причин кризиса — эмиссар

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай поддержит такие инициативы Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса. Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй на прошедшей в среду встрече со статс-секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом в Берлине.

«Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы они начали с первопричин кризиса, в поиске такого пути, который бы приводил в порядок и первостепенное, и второстепенное, а также в усилиях для долгосрочной стабильности на европейском континенте», — приводятся слова Ли Хуэя в сообщении, опубликованном в четверг на сайте внешнеполитического ведомства Китая.