КНР поддержит инициативы Европы по Украине, которые исходят из причин кризиса — эмиссар
09:05 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай поддержит такие инициативы Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса. Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй на прошедшей в среду встрече со статс-секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом в Берлине.
«Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы они начали с первопричин кризиса, в поиске такого пути, который бы приводил в порядок и первостепенное, и второстепенное, а также в усилиях для долгосрочной стабильности на европейском континенте», — приводятся слова Ли Хуэя в сообщении, опубликованном в четверг на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
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