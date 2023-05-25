В Харькове и Харьковской области Украины прозвучали взрывы

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прогремели в ночь на четверг в Харькове и Харьковской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.