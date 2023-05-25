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НОВОСТИ

В России выросло число злостных неплательщиков по кредитам - СМИ

10:00 25.05.2023 Источник: Известия

Количество злостных неплательщиков по кредитам достигло 14,4 млн по итогам января—марта этого года. Таковы данные ФССП, с которыми ознакомились «Известия». По сравнению с аналогичным периодом 2022-го число дел выросло на четверть, или на 2,9 млн. В пользу банков приставы планируют взыскать порядка 2 трлн рублей. В кредитных организациях подтвердили, что средства по задолженности физлиц стали чаще возвращать принудительно.

Это объясняется ростом доли судебной практики при попытках получить средства, а также экономической ситуацией в стране в последние годы, считают эксперты.

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