РФ ведет активную работу по «возвращению в Африку» — Богданов
10:05 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведение второго саммита Россия — Африка в июле в Санкт-Петербурге является стратегическим выбором и долгосрочной политикой Москвы по возвращению на континент. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
«Это не одноразовое мероприятие, это стратегический выбор, долгосрочная наша политика и практика под лозунгом возвращения России в Африку. Конечно, после развала Советского Союза кое-что было потеряно, утрачено, застой в наших отношениях был, был закрыт целый ряд посольств. Сейчас мы ведем активную работу, чтобы вновь открыть, восстановить работу наших посольств», — сказал он.
Богданов также рассказал, что Москва заинтересована в возобновлении полетов российских авиакомпаний в Африку. «Это важно для социально-экономических связей, гуманитарных контактов. Это важно и для туризма, потому что Африка — очень интересный континент: и флора, и фауна, и история, и люди, и культура, и религия. Поэтому хотелось бы, чтобы на этих направлениях мы тоже продвигались уверенно и активно», — добавил замглавы МИД.
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