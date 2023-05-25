Отношения США и КНР по-прежнему далеки от «потепления» — Politico
10:20 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения между Соединенными Штатами и Китаем все еще далеки от «потепления», а Пекин скептически воспринимает миролюбивые попытки Вашингтона их наладить. Такая оценка содержится в опубликованной в среду статье репортеров газеты «Политико» Стивена Оверли, Фелима Кайна и Дага Пэлмера.
Ставшая в последние месяцы более миролюбивой риторика американской администрации мало способствует «охлаждению бурлящего недоверия» как в Пекине, так и в Вашингтоне, полагают они. К «бряцанию оружием» обе стороны подталкивает внутриполитическая обстановка, а отсутствие диалога на высоком уровне лишь подпитывает противоречия, отмечается в статье.
По мнению ее авторов, Пекин «со скептицизмом» смотрит на вероятность какого бы то ни было прогресса. Они указывают, что напряженность в отношениях вновь отчетливо проявилась, когда спустя несколько часов после того, как стало известно о возможном визите министра коммерции КНР Ван Вэньтао в Вашингтон, представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила о достижении договоренностей с Тайванем о расширении торговли.
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