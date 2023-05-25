Соперник Эрдогана на выборах заявил, что проект газового хаба увеличит зависимость Турции от России

10:32 Источник: Газета.Ru

Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что реализация в республике проекта газового хаба увеличит зависимость страны в энергоносителях от РФ с 30-40% до 70-80%. Об этом Кылычдароглу сказал в интервью YouTube-каналу BaBaLa TV, выдержки из которого были распространены в сети в среду.

«Если сейчас Турция зависима от российских энергоносителях на 30-40%, то с реализацией проекта созданием хаба эта зависимость вырастет до 70-80%, эта зависимость будет полной», — считает он. Газета.Ru