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НОВОСТИ

Соперник Эрдогана на выборах заявил, что проект газового хаба увеличит зависимость Турции от России

10:32 25.05.2023 Источник: Газета.Ru

Единый кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что реализация в республике проекта газового хаба увеличит зависимость страны в энергоносителях от РФ с 30-40% до 70-80%. Об этом Кылычдароглу сказал в интервью YouTube-каналу BaBaLa TV, выдержки из которого были распространены в сети в среду.

«Если сейчас Турция зависима от российских энергоносителях на 30-40%, то с реализацией проекта созданием хаба эта зависимость вырастет до 70-80%, эта зависимость будет полной», — считает он.  Газета.Ru

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