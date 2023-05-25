Минск и Москва подписали документы по содержанию ядерного оружия РФ в Белоруссии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в четверг в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

«В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.