Минск и Москва подписали документы по содержанию ядерного оружия РФ в Белоруссии
11:00 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в четверг в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.
«В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
НОВОСТИ
- 11:32 25.05.2023
- Министр обороны Армении не стал участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ
- 11:20 25.05.2023
- Контроль над ядерным оружием РФ, размещенным в Белоруссии, остается за Москвой — Шойгу
- 11:05 25.05.2023
- Уровень газификации в России в 2023 году может достигнуть 74-75% — Новак
- 10:32 25.05.2023
- Соперник Эрдогана на выборах заявил, что проект газового хаба увеличит зависимость Турции от России
- 10:20 25.05.2023
- Отношения США и КНР по-прежнему далеки от «потепления» — Politico
- 10:05 25.05.2023
- РФ ведет активную работу по «возвращению в Африку» — Богданов
- 10:00 25.05.2023
- В России выросло число злостных неплательщиков по кредитам - СМИ
- 09:32 25.05.2023
- ФСБ сообщила о пресечении диверсий разведки Украины на двух АЭС перед 9 мая
- 09:20 25.05.2023
- В Харькове и Харьковской области Украины прозвучали взрывы
- 09:05 25.05.2023
- КНР поддержит инициативы Европы по Украине, которые исходят из причин кризиса — эмиссар
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать