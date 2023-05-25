Уровень газификации в России в 2023 году может достигнуть 74-75% — Новак

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень газификации в России в текущем году может вырасти до 74-75% с нынешних 73%. Об этом в интервью «Известиям» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«В этом году мы ожидаем выйти где-то на 74-75%. У нас большая программа практически во всех субъектах РФ, где есть магистральный газ. Подписаны программы до 2025 года по строительству магистральных газопроводов, межпоселковых газопроводов. Потом будут следующие программы с 2025 по 2030 годы с тем, чтобы завершить газификацию „, — сказал он.

Вице-премьер напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году максимально завершить газификацию в регионах. «Если исходить из нашего топливно-энергетического баланса, было посчитано, что мы должны выйти на уровень 83%», — добавил Новак.