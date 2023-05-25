Контроль над ядерным оружием РФ, размещенным в Белоруссии, остается за Москвой — Шойгу
11:20 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.
«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», — сказал он в ходе подписания документов, определяющих порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. От белорусской стороны документы подписал министр обороны республики Виктор Хренин.
При этом Шойгу отметил, что «в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку».
НОВОСТИ
- 11:55 25.05.2023
- Сбер профинансирует поставку автобусов для городских маршрутов
- 11:32 25.05.2023
- Министр обороны Армении не стал участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ
- 11:05 25.05.2023
- Уровень газификации в России в 2023 году может достигнуть 74-75% — Новак
- 11:00 25.05.2023
- Минск и Москва подписали документы по содержанию ядерного оружия РФ в Белоруссии
- 10:32 25.05.2023
- Соперник Эрдогана на выборах заявил, что проект газового хаба увеличит зависимость Турции от России
- 10:20 25.05.2023
- Отношения США и КНР по-прежнему далеки от «потепления» — Politico
- 10:05 25.05.2023
- РФ ведет активную работу по «возвращению в Африку» — Богданов
- 10:00 25.05.2023
- В России выросло число злостных неплательщиков по кредитам - СМИ
- 09:32 25.05.2023
- ФСБ сообщила о пресечении диверсий разведки Украины на двух АЭС перед 9 мая
- 09:20 25.05.2023
- В Харькове и Харьковской области Украины прозвучали взрывы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать