Контроль над ядерным оружием РФ, размещенным в Белоруссии, остается за Москвой — Шойгу

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.

«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», — сказал он в ходе подписания документов, определяющих порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. От белорусской стороны документы подписал министр обороны республики Виктор Хренин.

При этом Шойгу отметил, что «в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку».