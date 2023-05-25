Министр обороны Армении не стал участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Армении Сурен Папикян не отправился в Минск для участия в заседании Совета глав Минобороны ОДКБ.

"Министр обороны Армении не отправился в Минск, не участвует в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.

Ранее в четверг российское Минобороны сообщило, что участники заседания Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ обсудят в четверг "вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате Организации, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес".