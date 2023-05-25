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НОВОСТИ

Сбер профинансирует поставку автобусов для городских маршрутов

11:55 25.05.2023

Сбер и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали кредитное соглашение. Заемные средства будут использованы для закупки части из 4130 автобусов по новому инвестиционному проекту обновления городского пассажирского транспорта с участием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Первая сделка по инвестпроекту с привлечением кредитных средств Сбера прошла на этой неделе: законтрактован 191 автобус Volgabus 4298G4 для последующей передачи в лизинг ООО «Таксомоторный парк № 20». Вся техника будет использоваться на городских маршрутах в Астрахани.

Инвестиционный проект по обновлению городского пассажирского транспорта был разработан ГТЛК. В январе 2023 года его поддержало правительство РФ. Проект предусматривает поставку российским транспортным компаниям 4130 автобусов в 2023–2024 годы, часть средств на закупку транспорта выделит ФНБ, часть будет обеспечена кредитной линией Сбера.

«Подписанное кредитное соглашение с ГТЛК – важный шаг к достижению цели обновления региональных автобусных парков на базе механизма льготного лизинга, – рассказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Средства ФНБ в сочетании с кредитным финансированием Сбербанка позволят обеспечить россиян современным и комфортным городским общественным транспортом, что повысит качество жизни миллионов людей. Второй важнейший аспект проекта – такой существенный заказ на автобусы поддержит работу и развитие всей отрасли отечественного автомобилестроения».

«Мы рады развитию сотрудничества с авторитетным финансовым институтом в лице Сбербанка, – отметил Михаил Кадочников, первый заместитель генерального директора ГТЛК. – ГТЛК совместно со Сбербанком внесут свой вклад в развитие транспортной отрасли России благодаря загрузке предприятий отечественного машиностроения и повышению уровня транспортного обслуживания населения. Заключенное соглашение позволит нам выполнить все необходимые мероприятия в рамках инвестпроекта в полном объеме и значительно ускорить темпы модернизации общественного транспорта в стране».

По данным Национального союза страховщиков ответственности, на городских и пригородных маршрутах работает 183,9 тыс. автобусов, из которых 31% старше нормативного срока эксплуатации (10 лет) и требует обновления. Поэтому централизованное обновление городской пассажирской техники, особенно парка автобусов, – задача очень актуальная.

ГТЛК также выступает исполнителем программы по обновлению городского транспорта в ходе нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С 2009 года по 1 апреля 2023 года компанией закуплено 8866 автобусов, из которых 8523 уже переданы транспортным организациям.

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