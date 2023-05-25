Цена на газ в Европе опустилась ниже $300 впервые с мая 2021 года

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на газ в Европе опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые с 20 мая 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $297,06 за 1 тыс. куб. м, или 26,8 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

С начала дня цена снизилась на 3,5%.