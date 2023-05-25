В российские школы вернут серебряные медали

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серебряные медали вернут в российские школы с 2023/2024 учебного года, сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — сказал он на пресс-конференции.