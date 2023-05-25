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Москва учитывает, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев — Песков

13:00 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о том, что за атакой беспилотников на Кремль стоит Украина, не нова — власти РФ с самого начала об этом говорили и исходят из этого в своей работе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

Так он прокомментировал утверждения газеты The New York Times о том, что к попытке теракта могут быть причастны разведывательные или военные организации Украины.

«Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе в этом отчет и из этого и исходим при выстраивании нашей работы», — отметил Песков.

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