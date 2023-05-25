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НОВОСТИ

Тайвань начал учения с боевыми стрельбами на архипелаге Пэнху

12:32 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Тайваня начали в четверг учения с боевыми стрельбами на подконтрольном острову архипелаге Пэнху в Тайваньском проливе. Об этом сообщило Военное информационное агентство острова.

По его данным, в ходе стрельб военные применяют осветительные снаряды для 120-миллиметровых минометов, а также отрабатывают уничтожение из пулеметов воздушных целей. Кроме того, танки M60A3 (Эм-60-эй-3, модернизированная версия американских основных боевых танков M60) провели стрельбы боевыми снарядами, а пехота отработала оборону побережья от высадки десанта.

Как отмечает агентство, учения призваны проверить боеспособность гарнизона на фоне обострения ситуации в Тайваньском проливе.

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