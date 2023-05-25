РФ в качестве ответной меры высылает пятерых шведских дипломатов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона высылает пятерых шведских дипломатов в качестве ответной меры. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

Там отметили, что 25 мая в российское дипведомство была вызвана посол Швеции в Москве Малена Мард. «Посол Швеции была информирована о том, что российской стороной в качестве ответной меры принято решение об объявлении персонами нон грата пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве», — указывается в сообщении.

Российской стороной также принято решение о прекращении с 1 сентября 2023 г. деятельности Генерального консульства Российской Федерации в Гётеборге. Одновременно глава шведской дипмиссии была проинформирована об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 г. своего согласия на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге.