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НОВОСТИ

Партнеры Сбера из строительной отрасли подтвердили прибыльность цифровизации

12:04 25.05.2023

Проведенное компанией Strategy Partners среди заемщиков Сбербанка из строительной отрасли исследование показало, что 96% девелоперских и строительных компаний считают цифровизацию своего бизнеса приоритетом, в 2023 году уже 81% компаний зафиксировали значимый эффект на рост прибыли от цифровизации бизнес-процессов. Об этом рассказала управляющий директор, начальник Управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова, выступая на Российском форуме по инновациям в недвижимости, организованном газетой «Ведомости».

В исследовании приняли участие 238 строительных и девелоперских компаний из числа клиентов Сбербанка. В 2019 году лишь 44% компаний этой отрасли отмечали положительное влияние цифровизации на финансовый результат.

«Мы можем уверенно констатировать: строительная отрасль понимает, что цифровизация является действенным инструментом для снижения издержек, – отметила Светлана Назарова. – Цифровая трансформация требует значительных затрат, к тому же компании не всегда могут точно спрогнозировать позитивный эффект от цифровизации тех или иных процессов. Сбербанк, будучи крупнейшим кредитором строительства, начал развивать цифровые сервисы в рамках взаимодействия с девелоперскими компаниями по финансированию проектов. Ожидаем, что такие сервисы не только повысят эффективность, но и будут способствовать увеличению прозрачности в отношениях с банком».

Наибольшее распространение среди строительных компаний сейчас получили цифровые решения для проектирования, облачные технологии, управление ценообразованием, электронный документооборот. В ближайшие 2-3 года цифровой трансформации подвергнутся такие процессы, как управление проектом, закупочные процедуры, продажи, контроль строительных работ.

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