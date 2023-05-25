Минск готов противодействовать мятежу, который планирует поддержать Польша — Лукашенко

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике готовы противодействовать возможному мятежу, который планирует поддержать Польша.

«Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил. Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны. Они так это называют. А на самом деле мы знаем, где они находятся. И поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», — заявил глава государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина в четверг, видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул первого».

В среду бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью телеканалу «Польсат» призвал власти республики готовиться к потенциальному восстанию в Белоруссии и поддержать его.