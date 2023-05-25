Киев может осуществить в Харькове провокацию с отработавшим ядерным топливом — источник

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев может готовить провокацию с подрывом в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом, чтобы потом обвинить в этом Москву. Об этом заявил ТАСС в четверг информированный источник.

«С учетом отсутствия военных успехов киевского режима в противостоянии с Россией существует высокая вероятность попытки проведения им очередной резонансной провокации. Этим актом может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту», — сказал собеседник агентства.

«В свете отсутствия жесткой реакции со стороны ООН, ОБСЕ и других международных организаций на теракты Киева на российской территории, исключать, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского решится реализовать данный антигуманный план, нельзя. В результате ущерб от катастрофы будет не только на востоке Украины, но и в России, Белоруссии и территории государств ЕС», — добавил источник.