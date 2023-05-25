В новом учебном году примут единые подходы к начислению зарплат учителям — Минпросвещения
14:00 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единые подходы к начислению зарплат будут приняты в новом учебном году, чтобы педагоги четко понимали, по какому принципу им начисляется заработная плата. Об этом заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.
«Не всегда учителю, особенно молодому учителю, понятно, как начисляется заработная плата. Потому что, к сожалению, у нас фактически каждая школа устанавливает свою систему оплаты труда. <…> Поэтому в следующем учебном году мы примем, у нас есть соответствующие наработки, единые подходы к начислению заработной платы. Чтобы была четкая и ясная единая тарифная сетка, чтобы четко и ясно, по категориям и разрядам, все было определено», — сказал он на пресс-конференции в четверг.
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