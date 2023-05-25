Запад пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха — Шойгу

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на заседании Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

«Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику», — сказал Шойгу.