Украина начнет контрнаступление, когда получит необходимое оружие — офис Зеленского

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут контрнаступление, когда получат необходимое оружие и технику от западных союзников. Об этом в четверг агентству Блумберг сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

«Мы будем и дальше подготавливать контрнаступление», — отметил он, выразив уверенность в том, что контрнаступление принесет результаты.