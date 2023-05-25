Украина начнет контрнаступление, когда получит необходимое оружие — офис Зеленского
14:32 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут контрнаступление, когда получат необходимое оружие и технику от западных союзников. Об этом в четверг агентству Блумберг сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
«Мы будем и дальше подготавливать контрнаступление», — отметил он, выразив уверенность в том, что контрнаступление принесет результаты.
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