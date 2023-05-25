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НОВОСТИ

Страны ЕС подтвердили заморозку лишь 200 млрд евро активов ЦБ РФ — Еврокомиссия

15:00 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС сообщили Еврокомиссии об установлении местонахождения 200 млрд евро замороженных активов Центробанка России, тогда как ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что страны ЕС заморозили свыше 300 млрд евро российских активов. Об этом заявил в четверг представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

«В 10-м пакете санкций ЕС против России было заложено требование к европейским операторам отчитаться Еврокомиссии о замороженных активах России. Дедлайн был установлен 12 мая. Страны ЕС отчитались перед Еврокомиссией о сумме свыше 200 млрд евро замороженных активов. О том, где они находятся, следует запрашивать страны — члены ЕС», — сказал он.

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