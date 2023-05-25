Страны ЕС подтвердили заморозку лишь 200 млрд евро активов ЦБ РФ — Еврокомиссия
15:00 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны ЕС сообщили Еврокомиссии об установлении местонахождения 200 млрд евро замороженных активов Центробанка России, тогда как ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что страны ЕС заморозили свыше 300 млрд евро российских активов. Об этом заявил в четверг представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
«В 10-м пакете санкций ЕС против России было заложено требование к европейским операторам отчитаться Еврокомиссии о замороженных активах России. Дедлайн был установлен 12 мая. Страны ЕС отчитались перед Еврокомиссией о сумме свыше 200 млрд евро замороженных активов. О том, где они находятся, следует запрашивать страны — члены ЕС», — сказал он.
НОВОСТИ
- 16:12 25.05.2023
- Киев может отложить свое контрнаступление на 2024 год, считает Марочко
- 15:12 25.05.2023
- Киев посылал в Артемовск мобилизованных без боевого опыта из-за потерь среди ВСУ — WSJ
- 12:32 25.05.2023
- Тайвань начал учения с боевыми стрельбами на архипелаге Пэнху
- 11:20 25.05.2023
- Контроль над ядерным оружием РФ, размещенным в Белоруссии, остается за Москвой — Шойгу
- 21:00 24.05.2023
- Нарышкин о состоянии здоровья главкома ВСУ: Мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что она на 100% достоверна
- 17:12 24.05.2023
- Экипаж корабля «Иван Хурс» отбил атаку украинских беспилотников к северо-востоку от Босфора
- 15:32 24.05.2023
- Военные РФ делают свою работу — Песков, комментируя новые атаки на Белгородскую область
- 13:20 24.05.2023
- США используют военную базу Эт-Танф для подготовки диверсий против регионов РФ — Нарышкин
- 12:00 24.05.2023
- Англоязычные военные прибыли в пункт управления ВСУ на купянском направлении — Марочко
- 10:00 24.05.2023
- ВС Украины наращивают группировку для удара по флангам сил РФ в Артемовске — Марочко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать