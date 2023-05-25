Киев посылал в Артемовск мобилизованных без боевого опыта из-за потерь среди ВСУ — WSJ
15:12 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские власти якобы отправляли в Артемовск (украинское название — Бахмут) необученных мобилизованных из-за больших потерь среди профессиональных войск. Об этом в четверг сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».
По ее данным, «стремясь сохранить обученные и снаряженные западными странами бригады для будущего контрнаступления и на фоне потерь среди профессиональных военных», Киев направлял в Артемовск мобилизованных солдат, имеющих неоднородную подготовку и снаряжение. «Если можно избежать необходимости направлять ваши решающие боевые силы на что-то вроде Артемовска, что может в долгосрочной перспективе оказать негативное влияние на общее контрнаступление, тогда вы делаете это. Разумеется, вы все равно платите высокую цену», — приводит издание слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса.
Как отмечает газета, в боях принимали участие мобилизованные «бедняки из деревень Харьковской области, многие из них были безработными», никто из них не имел боевого опыта.
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