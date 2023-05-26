Более 2 тыс. наемников из 71 страны участвуют в боевых действиях против РФ на Украине — СК

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 2 тыс. наемников из 71 страны принимают участие в боевых действиях против российской армии в зоне специальной военной операции, 234 из них являются гражданами США. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе СК РФ.

«Исходя из полученной от российских спецслужб информации, их более 2 тыс. из 71 страны. Следствию с помощью оперативных служб уже удалось установить данные иностранцев, прибывших на Украину в качестве наемников. В их числе 366 граждан Грузии, 234 из США, 233 из Великобритании, 185 из Сирии, еще 70 из Канады и ряда других стран», — говорится в сообщении.