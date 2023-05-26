Украинские войска в третий раз за день обстреляли Донецк

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу вновь нанесли удар по Донецку с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив три ракеты. Это следует из данных представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«В 11:15 мск зафиксирован обстрел со стороны ВСУ Донецка (Ворошиловский район), выпущено 3 ракеты из РСЗО», — отмечается в телеграм-канале представительства. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин, есть «прилеты около торгового комплекса „Грин плаза“.

В пятницу украинские войска уже дважды обстреливали Донецк из РСЗО, выпустив по городу в общей сложности 11 ракет.